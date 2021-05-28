الدبيبة يبحث مع دي مايو وبارتولو إيجاد حلول مستدامة لـ«تخفيف تدفق المهاجرين إلى أوروبا»

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الجمعة، بالعاصمة طرابلس، مع وزيري الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو, والمالطي إيفاريست بارتولو, ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع «اوليفر فاريلي»، سبل إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

ووفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية اليوم، حضر اللقاء وزراء الخارجية، والداخلية، والدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية .

دي مايو: نريد شراكة ليبيا الجديدة في مختلف القطاعات

المنقوش تناقش مع وزيري خارجية إيطاليا ومالطا ومفوض أوروبي مشكلة الهجرة غير الشرعية

ولفت البيان إلى أن اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، تناول العلاقات والتعاون في كافة المجالات، والعمل على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك, وأهمها التنسيق المشترك بين الجانبين الليبي والأوروبي في إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا