اوحيدة: نفس الخلاف والنقاش البيزنطي يتجدد مرة أخرى في جلسات ملتقى الحوار السياسي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن ماوصفه بـ”الخلاف البيزنطي” يتجدد مرة أخرى خلال جلسات ملتقى الحوار السياسي الافتراضية.

اوحيدة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الخميس قال: “من خلال ما يبث من اللقاء الافتراضي لمنتدى 75، نفس الخلاف والنقاش البيزنطي الذي جاء بهم”.

وأضاف عضو مجلس النواب في منشور آخر: “كل مرة يخرج علينا أحد السياسيين بعبارة (دعونا نجرب) يعني 52 سنة تجارب فاشلة لم تكفِ، ولم تعرفوا قيمة دستور الاستقلال، ولم يُشِر عليكم به أحد من الخارج اللاهثين خلفهم”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية