المنفي يشرع السبت في زيارة إلى تونس بدعوة من رئيسها

يؤدي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي زيارة رسمية إلى تونس خلال الفترة الممتدة من التاسع والعشرين إلى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري بدعوة من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد.

وحسب الرئاسة التونسية فإن الزيارة هذه تندرج في إطار تعزيز روابط الأخوة المتينة والتاريخية وعلاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، كما ستشكل مناسبة متجددة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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