طقس ليبيا: الارصاد… اجواء ساخنة على هذه المناطق وهذا موعد انخفاض درجات الحرارة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي تقريرا عن حالة الطقس في ليبيا والوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 28 / 05 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

وقال المركز في نشرته أن لا تغير يذكر في حالة الطقس على أغلب مناطق ليبيا خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة حيث تبقى معتدلة نسبياً هذا اليوم على أغلب المناطق الساحلية وتتراوح ما بين (27 – 32) مْ ، وتكون مرتفعة على مناطق الدواخل وتتراوح مابين (36 – 42) مْ ، وتسجل إرتفاع يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي.

واشار المركز إلى أن الأجواء تبقى ساخنة على أغلب مناطق الوسط والجنوب خاصةً مناطق الجنوب الغربي لتأثرها بإمتداد المنخفض الصحراوي ، و تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على هذه المناطق مابين (39 – 44) مْ.

ومن المتوقع وفقا للنشرة أن تسجل درجات الحرارة إنخفاض تدريجي بدايةً من مساء يوم الغد على مناطق الشمال الغربي ويكون ملحوظ يوم الأحد ، ويشمل الإنخفاض مناطق الشمال الشرقي بدايةً من مساء يوم الأحد.

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