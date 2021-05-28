ليبيا الان

رئيس البرلمان التركي: وفد برلماني ليبي يزور أنقرة.. قريبًا

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رأى رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، أن إجراء انتخابات حرةٍ ونزيهةٍ؛ سيكون نقطة تحوّل في مستقبل الدولة الليبية.

تصريحات “شنطوب”؛ جاءت خلال لقائه وفد المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، الذي يزور العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف “شنطوب” أن ممارسة الليبيين حقهم في الاقتراع، دون ضغوط؛ سينعكس على إرادتهم الحرّة في نتائج الانتخابات.

وكشف رئيس البرلمان التركي عن زيارة وفد برلماني ليبي إلى أنقرة، قريبًا؛ للبحث في قضايا الأمن والاستقرار.

بدوره، ثمّن “المشري” دور تركيا في دعم الاستقرار داخل ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك