رئيس البرلمان التركي: وفد برلماني ليبي يزور أنقرة.. قريبًا

رأى رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، أن إجراء انتخابات حرةٍ ونزيهةٍ؛ سيكون نقطة تحوّل في مستقبل الدولة الليبية.

تصريحات “شنطوب”؛ جاءت خلال لقائه وفد المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، الذي يزور العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف “شنطوب” أن ممارسة الليبيين حقهم في الاقتراع، دون ضغوط؛ سينعكس على إرادتهم الحرّة في نتائج الانتخابات.

وكشف رئيس البرلمان التركي عن زيارة وفد برلماني ليبي إلى أنقرة، قريبًا؛ للبحث في قضايا الأمن والاستقرار.

بدوره، ثمّن “المشري” دور تركيا في دعم الاستقرار داخل ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية