المفوض الأوروبي: ليبيا بحاجة إلى اقتصاد قوي منفتح على العالم

أخبار ليبيا 24

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي أرسى العام الجاري أجندة طموحة لإعادة العلاقات مع الجيران على ضفاف البحر المتوسط، مؤكدا الرغبة في أن تكون ليبيا جزءا من هذه الشراكة الجديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقد في طرابلس، وضم وزراء خارجية ليبيا، نجلاء المنقوش، وإيطاليا لويغي دي مايو، ومالطا إيفاريست بارتولو، وتطرق إلى نتائج المباحثات التي أجراها المسؤولون بخصوص ملف الهجرة غير الشرعية.

وقال المفوض الأوربي أن ليبيا بصدد العودة للأمن والأمان في ضوء خارطة الطريق الجديدة والتوصل إلى سلطة جديدة تقود المرحلة الراهنة حتى الوصول إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل،، مشددا على حاجة ليبيا إلى اقتصاد قوي منفتح على العالم ويمكن التعويل عليه كمورد عيش للشعب الليبي.

وأكد المفوض الأوروبي أن ليبيا بحاجة إلى الاستقرار الذي جرى تقويضه بسبب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشير إلى استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع ليبيا من أجل حريتها وأمنها وتنميتها.

وكان قد وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الليبية طرابلس مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي.