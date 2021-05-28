بعد تكريم “الفار” ومهاجمة الجيش.. هل أعلن “اللافي”انحيازه للمشروع التركي في ليبيا”؟

أثار عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي اليوم الجمعة، موجة غضب عارمة في الشارع الليبي على خلفية رفضه العرض العسكري في مدينة بنغازي، الذي أعلنت عنه القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأصدر اللافي بياناً منفردا بصفة “القائد الأعلى للجيش”، اعتبر فيه الاستعراض العسكري المزمع إقامته بمناسبة ذكرى عملية الكرامة تصرفاً أحادياً يؤدي إلى عرقلة العملية السياسية ويهدد السلم الأهلي ويخلق عوائق أمام توحيد المؤسسة العسكرية.

وذيّل اللافي بيانه بتاريخ اليوم وبمدينة طرابلس، في محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن مكان تواجده حاليا، حيث يترافق مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة وصلاح الدين النمروش في زيارة لتركيا، مايؤشر على أن هذا البيان صيغت كلماته في أنقرة بإيعاز من الباب العالي، الأمر الذي ينبىء عن انخراطه في المشروع التركي في ليبيا.

وأشار محللون ممن استطلعت “الساعة 24″، آراءهم إلى أن اللافي الذي ينحدر من الزاوية حضر خلال الفترة الماضية عددا من الفعاليات العسكرية في المنطقة الغربية بصحبة قيادات محسوبة على المليشيات، وهو بحسب بيانه اليوم يعد استفزازا للطرف الآخر، وتساءلوا لما لم يمتنع اللافي حينها ويحمل هم المصالحة الوطنية حينها ولم الشمل؟

وأكد المحللون أن اللافي نفسه شارك في نهاية مارس الماضي، في مراسم الاحتفال بإطلاق سراح 120 فردا من الكتيبة 107 التابعة للجيش الوطني الليبي، في النادي الأولمبي بمدينة الزاوية، وخلالها شارك المشري في تكريم المطلوب لدى النائب العام ووزارة الداخلية، على ذمة القضية «داعش – 131» محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، وأهداه درعا للعمل الإنساني، مقدما من مجلس الدولة الاستشاري.

وتساءل المحللون السياسيون: “هل تكريم الفار المطلوب للنائب العام في قضية لها علاقة بداعش لا يعد مخالفة للقانون أيها العضو في المجلس الرئاسي الذي يعد مجتمعا هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية بموجب الاتفاق السياسي؟”.

وفي السياق نفسه، أبدى باحثون في الشأن الليبي اندهاشهم من بيان اللافي، ورأوه متحيزا لأحد الأطراف بعكس ما ادعاه عضو المجلس الرئاسي الذي من المفترض أن يكون متوافقا وجامعا لكل الأطراف.

ووجه الباحثون سؤالا للافي عبر “الساعة 24″، لماذا لم نسمع صوتك حينما هدد “الفار” القائد الميداني بمليشيات “بركان الغضب”، المجلس الرئاسي على خلفية قراراته؟

وطالب الباحثون أيضا بالرد على سؤال آخر: لماذا لم نسمع لك صوتا حينما حاصرت مليشيات بركان الغضب مقر فندق “كورثينا” في طرابلس، حين سعت لإجبار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على إقالة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية ومحمد العائب رئيس جهاز المخابرات الجديد؟

ودعا نشطاء سياسيون رئيس المجلس الرئاسي بإصدار بيان لاحتواء الموقف المنفرد حتى لا تتسبب هذه الممارسات الأحادية في شل عملية المصالحة الوطنية وتأجيج فتيل الصراع مرة أخرى.

وأيد خبراء عسكريون هذا الرأي، مؤكدين على ضرورة احتواء الموقف وعدم تأزيمه بالتصريحات الإعلامية والتصريحات المضادة، وأوضحوا أن العرض العسكري المقرر في بنغازي لعملية الكرامة التي لها دور كبير في طرد الإرهابيين من المنطقة الشرقية ومطاردة فلولهم في باقي المدن الليبية، بينما يحضر اللافي حفل تكريم لأحد هؤلاء الإرهابيين المطلوبين لدى النائب العام.

وأشار الخبراء العسكريون إلى أن هذه العملية العسكرية لاقت دعما دوليا لدورها في محاربة الإرهاب وتطهير البلاد من عناصره، فكيف يحتسب اللافي الاحتفال بذكراها تهديدا السلم المجتمعي في ليبيا؟