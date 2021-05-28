الدبيبة يبحث مع وزيرا خارجية إيطاليا ومالطا حلول تخفيف تدفق المهاجرين نحو أوروبا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، بالعاصمة طرابلس، مع وزيري خارجية إيطاليا لويجي دي مايو, ومالطا إيفاريست بارتولو, ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، اوليفر فاريلي، سبل إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وحضر اللقاء بحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية اليوم، وزراء الخارجية، والداخلية، والدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، العلاقات والتعاون في كافة المجالات، والعمل على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك, وأهمها التنسيق المشترك بين الجانبين الليبي والأوروبي في إيجاد حلول مستدامة وأكثر شمولية للتخفيف من أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين وضبط الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة.

وكان قد وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الليبية طرابلس مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي.