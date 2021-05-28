منظمات: "مرتزقة سوريون نُهبت أجورهم وحرمت عائلاتهم من التعويضات"

يستضيف رفيق سحالي في هذه الحلقة من برنامج “ضيف اليوم” محمد العبد الله المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة. للحديث عن تقرير لمنظمتين كشف تعرض المقاتلين السوريين للاستغلال من أطراف دفعت بهم للقتال كمرتزقة في ليبيا وإقليم ناغورني قره باغ، خصوصا مع حرمانهم من أجورهم وأيضا عائلاتهم من التعويضات في حال مقتلهم.

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