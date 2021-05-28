طيار استرالي استغرق 40 دقيقة في النوم اثناء تحليقه بالهواء.. فماذا حصل؟

افادت صحيفة “الإندبندنت”، أن السلطات الأسترالية فتحت تحقيقا بعد أن استغرق طيار في النوم لمدة 40 دقيقة متجاوزا المطار الذي كان عليه أن يهبط فيه.

ووفقا للصحيفة، وقع الحادث في 2 يوليو 2020 في كوينزلاند الأسترالية، عندما كان الطيار يقود طائرة من طراز “سيسنا 208 بي” في طريقه من كيرنز إلى مطار ريدكليف. وأشارت إلى أن الطيار كان يقود رحلة “إعادة تموضع”، دون وجود ركاب على متن الطائرة.

وأصدر مكتب سلامة النقل الأسترالي تقريرا قال فيه أن مكتب مراقبة الحركة الجوية حاول الاتصال بالطيار مع اقترابه من نقطة الهبوط في مطار ريدكليف، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد من الطيار ولمدة 40 دقيقة كاملة.

ودفع عدم رد الطيار المكتب للاستعانة بطائرة قريبة للتحليق بالقرب من الطائرة الأصلية وإطلاق نظام مرور وإصطدام، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل مع استمرار الطيار بالنوم.

وقطعت الطائرة مسافة 111 كم جنوب شرقي المطار قبل أن يستيقظ الطيار الذي أبلغ بدوره مركز المراقبة الجوية وهبط بأمان في مطار “غولد كوست”.

ومن جهتها، قالت كيري هيوز، القائمة بأعمال مدير سلامة النقل: “وجد المكتب أن الطيار كان يعاني على الأرجح من الإرهاق بسبب قلة النوم في الليلة السابقة مما أدى إلى وقوع الحادث”.

وكشف التقرير أن الطائرة عبرت داخل منطقة طقسها سيء وارتفعت من 10 آلاف قدم إلى 11 ألف قدم، الأمر الذي أدى لنقص نسبة الأكسجين داخل الطائرة وتفاقم التعب لدى الطيار مما دفعه للبقاء نائما.

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