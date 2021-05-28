“التكتل المدني” يُحذّر من محاولات حرمان الليبييْن من حقّ اختيار رئيسهم

استنكر التكتل المدني الديمقراطي وعدد من الأحزاب الوطنية، محاولة بعض أعضاء اللجنة القانونية؛ تقديم وثيقةً لملتقى الحوار، تتضمن اقتراحًا بحرمان الشعب الليبي من ممارسة حقه، في اختيار رئيس الدولة، من خلال انتخاب حرٍّ ومباشرٍ.

وأكد بيان التكتلات الوطنية، أن ما قام به عضو اللجنة القانونية، يعدّ خروجًا عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة، ويُمثّل عملاً باطلاً، لا يجوز الاعتداد به، وأشار البيان إلى أن ما ورد في الوثيقة يُمثّل دعوة لعرقلة الانتخابات.

ودعا البيان، البعثة الأممية إلى ضرورة قطع الطريق أمام كل محاولات تعطيل هذه الاستحقاقات، مُطالبًا إياها باتخاذ إجراءاتٍ عاجلةٍ ضد هذه الأطراف، وإيقافها عن إحداث ضرر، قد يُعيد إلى المشهد، حالةٌ من العنف يصعب السيطرة عليها، مُحمّلاً هذه الأطراف تداعيات عملها.

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