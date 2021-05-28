دي مايو: تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا «أمر أساسي» لمعالجة تدفقات الهجرة

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو الجمعة أن تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا يعتبر «أمرا أساسيا» لمعالجة قضية تدفقات الهجرة المنطلقة من سواحل ليبيا.

وأشار دي مايو، خلال مؤتمر صحفي اليوم في طرابلس، التي يزورها رفقة نظيره المالطي إيفريست بارتولو والمفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار، أوليفر فارهيلي، بحضور وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، «في محادثاتنا اليوم تناولنا المسألة الأساسية المتمثلة في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في مجال الهجرة»، وفق وكالة آكي.

دي مايو: نريد شراكة ليبيا الجديدة في مختلف القطاعات

وتابع دي مايو، «في الواقع من المهم للغاية الانتقال تدريجياً من منطق يركز حصرا على السيطرة على الحدود البحرية، إلى استراتيجية أوسع تشمل أيضًا القدرة على التحكم في طرق الدخول غير النظامية عبر الحدود الجنوبية» لليبيا.

وأضاف «من الواضح، أن جميع الأنشطة في هذا المجال يجب أن تتم بالامتثال الكامل للمعايير الدولية وحقوق الإنسان، بدءاً بحقوق الأشخاص الأكثر ضعفاً»، موضحا «نريد ليبيا الجديدة الناشئة أن تصبح شريكا حقيقيا وفعليا للاتحاد الأوروبي أيضا في هذا المجال، ونجدد استعدادنا للتعاون مع السلطات الليبية في هذا الصدد».

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