دبلوماسي مصري: واشنطن مهتمة بالاطلاع على موقف القاهرة بشأن التسوية الليبية

قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير أشرف حربي إن الجانب الأمريكي لم يكن في السابق مهتمًا اهتمامًا واضحًا بالاطلاع على وجهة النظر المصرية بالنسبة للقضايا المختلفة.

ورأى حربي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن هذا الوضع تغير حاليا، مشيرا إلى الاتصالات المتكررة بين الإدارة الأمريكية والقاهرة، وزيارة مسؤولين أمريكيين لمصر، من بينهم المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، وحتى زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ضمن جولته بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد الدبلوماسي المصري أن كل هذه الاتصالات هدفت إلى مناقشة التطورات المختلفة، ذلك أن واشنطن تبدي اهتمامًا بالاطلاع على موقف مصر إزاء التسويات المختلفة في نقاط النزاع الأخرى، من بينها ليبيا، وكذا العلاقة مع تركيا.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أول من أمس الأربعاء، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كلٍ من فيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، والسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، وتوماس سوليفان نائب سكرتير رئيس الأركان الأمريكي، والسفيرة باربرا ليف من مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا والمرحلة الانتقالية التي تمر بها حالياً، وصولاً على الاستحقاق الانتخابي المنشود في ديسمبر المقبل، حيث تم التوافق على أهمية دعم تلك المرحلة السياسية الفارقة في تاريخ ليبيا، مع ضرورة خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة من ليبيا، بما سيساهم في تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على وحدة الاراضى الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية ويقوض تفشي الفوضى بها ويقطع الطريق أمام تحولها إلى مناطق نفوذ لقوى خارجية.