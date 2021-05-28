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الغنوشي: تونس هي الأكثر تأهيلا لعملية إعادة إعمار ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إن بلاده هي الأكثر تأهيلا لعملية إعادة إعمار ليبيا.

وأوضح الغنوشي، على هامش ختام المنتدى الدولي للأعمال التونسي الليبي، المنعقد على مدى يومي الخميس والجمعة، في جربة بحضور نحو 500 من رجال أعمال البلدين، “ليبيا الآن باتت ورشة كبيرة لإعادة الإعمار، والتونسيون هم الأكثر تأهيلا لهذه العملية”.

وأضاف رئيس حركة النهضة الإخوانية،: “تونس وليبيا شعب واحد في دولتين، ونحن عازمون على إزالة كافة العوائق التشريعية والأمنية والادارية لدفع التعاون بين البلدين”.

وختم الغنوشي حديثه قائلا: “مستقبل تونس سيكون في ليبيا، مثلما سيكون مستقبل ليبيا في تونس”، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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