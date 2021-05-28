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بسبب إحتلال المرتزقة السوريين لمقر كلية الشرطة بطرابلس.. وزارة الداخلية تنقل الكلية إلى مقر جديد

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن كلية ضباط الشرطة تهيب لجميع الطلبة المسجلين للدفعة (36) بضرورة الالتحاق بمقر الكلية الجديد ببلدية العزيزية لغرض إجراء الكشف الطبي وذلك يوم السبت، القادم.
ونوهت الوزارة، إلى الطلاب يجب أن يصطحبوا معهم شهادة ميلاد والوضع العائلي، وعدد 8 صور شخصية، وصورة ضوئية لإثبات هوية “جواز سفر أو بطاقة شخصية” وصورة ضوئية من الشهادة الثانوية.

ووسط حراسة ضخمة ظهر قائد مرتزقة “الحمزات” السورية المدعو علاء جنيد، والتي تحتل مقر كلية ضباط الشرطة في حي  صلاح الدين بالعاصمة طرابلس.

وفي المقطع الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي استعرض قائد المرتزقة السلاح الذي تملكه فرقته، والسيارات رباعية الدفع والتي تستخدم لترويع الآمنين في العاصمة المختطفة من قبل الميليشيات.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن المقر محتلا من قبل المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى المنطقة الغربية، مؤكدين أن حكومة الوحدة الوطنية على علم بوجود هذه القوات الخارجة عن القانون في العاصمة المختطفة من قبل الميليشيات.

 كثيرا ما ادعت الجماعة وحكومتها المنتهية ولايتها “الوفاق” بأنه لا يوجد مرتزقة سوريين في ليبيا بل قوات نظامية تابعة لوزارة الدفاع التركية.

 

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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