بسبب إحتلال المرتزقة السوريين لمقر كلية الشرطة بطرابلس.. وزارة الداخلية تنقل الكلية إلى مقر جديد

ووسط حراسة ضخمة ظهر قائد مرتزقة “الحمزات” السورية المدعو علاء جنيد، والتي تحتل مقر كلية ضباط الشرطة في حي صلاح الدين بالعاصمة طرابلس.

وفي المقطع الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي استعرض قائد المرتزقة السلاح الذي تملكه فرقته، والسيارات رباعية الدفع والتي تستخدم لترويع الآمنين في العاصمة المختطفة من قبل الميليشيات.

#طرابلس ..

فيديو 1 – شاهد ،مرتزقة سوريين ومن بينهم المرتزق #ابوسراقب والمواليين #لتركيا بداخل كلية ضباط الشرطة في #طرابلس وتدريباتهم بالزي الأمني الليبي ” وزارة داخلية بحكومة الوفاق ” لإدماجهم بها .. pic.twitter.com/NagJP1jWOi — Khaled Dernah (@KhaledDernah3) July 13, 2020

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن المقر محتلا من قبل المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى المنطقة الغربية، مؤكدين أن حكومة الوحدة الوطنية على علم بوجود هذه القوات الخارجة عن القانون في العاصمة المختطفة من قبل الميليشيات.

كثيرا ما ادعت الجماعة وحكومتها المنتهية ولايتها “الوفاق” بأنه لا يوجد مرتزقة سوريين في ليبيا بل قوات نظامية تابعة لوزارة الدفاع التركية.