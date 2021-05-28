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المنقوش: الأوروبيون وعدونا بدعم “تأمين الحدود الجنوبية”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش أن ليبيا تعاني من أزمة الهجرة غير الشرعية.

وقال المنقوش في مؤتمر صحفي مع نظيريها الإيطالي والمالطي والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار، بطرابلس اليوم الجمعة: “اتفقنا على تأمين الحدود الجنوبية ودعم الاتحاد الأوروبي لأمن الجنوب”.

ونوهت الوزيرة إلى أن حرس السواحل الليبي يجب أن يكون جزءًا من الاستراتيجية لمحاربة الظاهرة وليس الحل، معتبرةً أن الهجرة غير الشرعية قصة حزينة ومشكلة إنسانية وأمنية واقتصادية.

واختتمت المنقوش كلمتها بالقول: “نحن نعاني من أزمة الهجرة، ولمسنا جدية من المفوض الأوروبي إلى جانب الوزيرين الإيطالي والمالطي”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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