وزير الصحة يجتمع مع أعيان وأطباء بلدية سوق الجمعة

اجتمع وزير الصحة علي الزناتي صباح يوم الخميس ؛ مع أعيان وأطباء بلدية سوق الجمعة، وبحضور مدير مكتب الوزير، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وذلك لمناقشة أوضاع المراكز الصحية بالبلدية.

كما تم خلال الاجتماع عرض جميع الصعوبات والمشاكل التي تواجه سكان البلدية فيما يتعلق بتلقي الخدمات الطبية.

وفي ختام الاجتماع أعطى وزير الصحة تعليماته العاجلة والمباشرة لتلبية كافة احتياجات المراكز الصحية بالمنطقة، لضمان تقديم الخدمات الصحية المناسبة لأهالي المنطقة.