المسماري: هناك من يحاول عرقلة إجراء الانتخابات

أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، أحمد المسماري، أن الهدف الرئيسي في المستقبل القريب هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلا أن هناك من لا يريد المصالحة والانتقال السلمي للسلطات.

وأضاف المسماري في البيان الصادر عنه، أنه يتم رصد العشرات من المنشورات الكاذبة كل يوم بهدف تشويه سمعة الجيش الليبي، وكانت آخرها أنباء عن وقوع هجوم على فرع الهلال الأحمر في مدينة هون، مؤكدا أن المدينة مستقرة، وأن الجيش والشرطة العسكرية يدعمان الأجهزة الأمنية التي تسيطر على الوضع الأمني في المنطقة.

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