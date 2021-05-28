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تيار ليبيا للجميع يؤكد أهمية إجراء انتخابات ديسمبر ويحذر من عرقلتها

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدر تيار ليبيا للجميع بيانه رقم خمسة بشأن مناقشة ملتقى الحوار للقاعدة الدستورية لانتخابات ديسمبر، وأكد فيه على ضرورة تمسك الشعب الليبي بحقه في اختيار من يمثله عبر انتخاب مباشر حر ونزيه، مشددا على رفضه القاطع أي محاولات لعرقلة تنفيذ الانتخابات في موعدها المحدد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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