محلل سياسي: بيان اللافي يحمل إشارة خطيرة وسيعيد سيناريو السراج مرة أخرى

قال المحلل السياسي حسين مفتاح، إن البيان الذي أصدره عبد الله اللافي منفرداً منتحلاً فيه صفة “القائد الأعلى” هو إشارة خطيرة ويمكن أن يعيد سيناريو السراج مرة أخرى.

مفتاح، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضاف: “أن البيان يتعارض مع محتواه الذي يتحدث عن وحدة الصف والدولة، وفي ذات الوقت يحمل اسم أحد الأعضاء فقط”.

وأشار إلى أن الإجراء الذي جرى يمكن أن يؤسس لخلاف كبير ما لم يتم معالجة الأمر بشكل موضوعي وعاجل.

وشدد على أن مضمون البيان يحمل إشارات خطيرة، حيث يؤسس البيان لمبررات الاعتراض على العرض العسكري الذي سيقدمه الجيش الليبي، أو أنه ينبه الطرف الأخر بضرورة القيام بردة فعل وتنظيم عرض عسكري آخر في الشرق.

واستطرد بقوله إن صياغة البيان مشجعة على الانقسام وتدفع نحو تحجيم المؤسسة العسكرية ومساواتها بأطراف أخرى من ضمنها ميليشيات وكتائب مسلحة.