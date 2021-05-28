إطلاق مشروع إنتاج كمامات وبدلات طبية بمركز تدريب وتطوير المرأة في مدينة جادو

بدأت بمركز تدريب وتطوير المرأة في مدينة جادو، فعاليات مشروع إنتاج كمامات وبدلات طبية، وذلك تحت إشراف فريق من منظمة هيومان بلاس، وبمشاركة قرابة 20 متدربة في برنامج الإنتاج، الذي يهدف إلى إنتاج خمسة آلاف كمامة وتسعمئة بدلة طبية.

ويأتي هذا المشروع الذي يستمر 5 أسابيع في إطار تشجيع المرأة والدفع بها إلى سوق العمل، من خلال إشراكها في المشاريع الصغرى، إضافة إلى تدريبها على الاعتماد على النفس من خلال دورات الخياطة والتسويق، الأمر الذي سيسهم في التحسين من الأوضاع المادية، خاصة لفئات ذوي الدخل المحدود.

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