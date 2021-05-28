مفوض أوروبي: مستعدون للعمل مع ليبيا من أجل أمنها وتنميتها

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع «أوليفر فاريلي»، “إن الاتحاد الأوروبي أرسى خلال هذا العام، أجندة طموحة لإعادة العلاقات مع الجيران على ضفاف المتوسط”.
وأضاف فاريلي خلال مؤتمر صحفي مشترك بطرابلس مع وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، «نجلاء المنقوش»، ونظيرها الإيطالي «لويجي دي ماي»، والمالطي «إيفاريست بارتولو»، أن “ليبيا بصدد العودة للأمن والأمان وهي بحاجة لاقتصاد قوي كمورد عيش للشعب الليبي”.
وأشار إلى أن ليبيا بحاجة للاستقرار الذي جرى تقييده بسبب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مبديا استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع ليبيا من أجل أمنها وتنميتها.
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