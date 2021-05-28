مفوض أوروبي: مستعدون للعمل مع ليبيا من أجل أمنها وتنميتها

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع «أوليفر فاريلي»، “إن الاتحاد الأوروبي أرسى خلال هذا العام، أجندة طموحة لإعادة العلاقات مع الجيران على ضفاف المتوسط”.

وأضاف فاريلي خلال مؤتمر صحفي مشترك بطرابلس مع وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، «نجلاء المنقوش»، ونظيرها الإيطالي «لويجي دي ماي»، والمالطي «إيفاريست بارتولو»، أن “ليبيا بصدد العودة للأمن والأمان وهي بحاجة لاقتصاد قوي كمورد عيش للشعب الليبي”.

وأشار إلى أن ليبيا بحاجة للاستقرار الذي جرى تقييده بسبب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مبديا استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل مع ليبيا من أجل أمنها وتنميتها.