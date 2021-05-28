دي مايو يؤكد التزام إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالسلام والاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، التزام إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالسلام والاستقرار في ليبيا.

وأوضح دي مايو، بحسب نقلته وكالة آكي الإيطالية، أن “اجتماعات اليوم تمثل دليلاً آخر على الالتزام الإيطالي والأوروبي بسلام واستقرار البلاد”، فضلا عن “دعم السلطة الموحدة الانتقالية”.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي، “نحن هنا لإعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية في العملية الصعبة المتمثلة بتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار الاقتصادي والمصالحة الوطنية. إن الإطار السياسي المستقر في الواقع، شرط أساسي للتمكن من خلق شراكة أوسع مع ليبيا مع الهدف المتمثل بإدراجها على الأجندة الجديدة لمنطقة المتوسط وفي خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية”.

وتأتي تصريحات دي مايو، خلال زيارته للعاصمة طرابلس، ولقاءه مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

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