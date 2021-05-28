توحيد منظومة المرتبات لكافة القطاعات الممولة من الخزانة العامة

أعلنت إدارة الميزانية، عن توحيد منظومة المرتبات لكافة القطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب البيان الصادر فقد أعلنت الإدارة تنفيذ قرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة رقم 56 للعام الحالي، القاضي بإرجاع قيمة 20% لـ446 ألف موظف تم خصمها منهم سابقا، إلى جانب تضمين معدل الأداء لـ15 ألفا من أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تضمين مستحقات الأشهر السابقة اعتبارا من الأول من يناير للعام الحالي بمجرد اعتماد الميزانية للسنة المالية الحالية.

وأضاف البيان أن إدارة الميزانية قامت بتسوية أوضاع أكثر من 594 ألف موظف للعمل في القطاعات العامة.

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