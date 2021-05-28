تونس تقترض من ليبيا لتوفير أغلى أنواع “لقاحات كورونا” لمواطنيها

أعلنت تونس عن وصول جرعات جديدة من لقاح فايزر بيونتاك اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحّة التونسية عن استلامها اليوم الجمعة كميّة جديدة من لقاح فايزر بيونتاك تقدّر بـ 321738 جرعة.

وأكدت الوزارة التونسية في إيجاز صحفي أن هذه الكمية تأتي في إطار تواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا وسعيا للترفيع في نسق التلقيح.

وفي هذا الصدد، أكد خبراء أن تونس تستحضر شحنات متتالية من أغلى اللقاحات خدمة لمواطنيها، لدرجة أنها تقترض من ليبيا غير القادرة على توفير أرخص أنواع اللقاحات.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، كشف عن أن ليبيا تعتزم منح تونس وديعة مالية بمليار يورو سيتم إيداعها بالبنك المركزي التونسي.

وأوضح الطرابلسي في تصريح لصحيفة “الشروق” التونسية، أن الوديعة الليبية ستعزز احتياطات تونس من العملة الصعبة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها تونس، وفق تعبيره.

وأشار الوزير التونسي إلى إن زيارة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى طرابلس، كانت مهمة للغاية وكسرت كل جبال الجليد في علاقة تونس بليبيا وتم خلالها اتخاذ قرارات هامة.

ولفت الطرابلسي أن السوق الليبية ستكون مفتوحة أمام كل التونسيين من كل الاختصاصات خاصة منها السياحة والفندقة والتمريض وكل الحرف والمهن الصناعية.