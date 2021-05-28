رئيس حكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع المسؤولين عن قطاع النفط والغاز

بحث ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه أمس مع وزير النفط والغاز، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

‏بحث التحديات التي تواجه القطاع، ومدى استعداد الحكومة لتوفير الإمكانيات للمساهمة في حلحلة هذه المشاكل.

‏وأكد الدبيبة على ضرورة تشجيع الاستثمار داخليا لتطوير المنشآت النفطية و‏الرفع‏ من معدلات الإنتاج.

‏كما أكد على دعوة الشركات ‏‏الأجنبية ‏للمساهمة‏ باستثماراتها في البحث والاستكشاف لتطوير القطاع.

ومن جانب آخر فقد تم الاتفاق على تقديم الدعم لشركة البريقة لتسويق النفط، وحل كافة الإشكاليات التي تواجهها، لضمان توفر الوقود للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

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