الدبيبة يتعهد بتضمين الزيادة الخاصة بمرتبات المعلمين

تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بتضمين الزيادة الخاصة بمرتبات المعلمين والمعلمات والعاملين بقطاع التربية والتعليم، وفقا للقانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب، مؤكدا تضامنه مع شريحة المعلمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بنقيب عام المعلمين وكافة نقابات معلمي ليبيا بالمناطق، بحضور وزراء المالية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتعليم التقني، والخدمة المدنية، ورئيس صندوق التأمين الصحي.

حيث بحث الاجتماع مطالب المعلمين المتعلقة بتحسين أوضاعهم المالية، والإمكانيات المتاحة للحكومة لتحقيق هذه المطالب.

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