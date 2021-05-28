وزير خارجية إيطاليا: نحن تحت تصرف ليبيا على مستوى الاستثمار

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على مساندة الاتحاد الأوروبي لليبيا في هذا المسار الصعب.
وقال «دي مايو»، خلال مؤتمر صحفي بطرابلس، “علينا تعزيز العلاقات في العمليات الأمنية في ليبيا ونحن ملتزمون بالاستقرار والتنمية في هذه المنطقة على المدى الطويل”.
وتابع: “لدينا الآن سلسلة من المقترحات لإعادة إطلاق العلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، ونحن تحت تصرف ليبيا على مستوى الاستثمار وتحدثنا حول توطيد الشراكة لمجابهة الهجرة غير الشرعية”.
وأردف الوزير الإيطالي قائلا إن “الاتحاد الأوروبي يريد أن تكون ليبيا الجديدة شريكة في مختلف القطاعات، ونحن جاهزون للتعاون مع السلطات الليبية”.
وأوضح « دي مايو »، أن الاتحاد الأوروبي عبر إيريني يسهم في مجابهة الهجرة، معلنا عن استقبال إيطاليا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية يوم الاثنين القادم مع وفد وزاري لمناقشة التحديات القادمة والتعاون الاقتصادي.
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