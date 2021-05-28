وزير خارجية إيطاليا: نحن تحت تصرف ليبيا على مستوى الاستثمار

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على مساندة الاتحاد الأوروبي لليبيا في هذا المسار الصعب.

وقال «دي مايو»، خلال مؤتمر صحفي بطرابلس، “علينا تعزيز العلاقات في العمليات الأمنية في ليبيا ونحن ملتزمون بالاستقرار والتنمية في هذه المنطقة على المدى الطويل”.

وتابع: “لدينا الآن سلسلة من المقترحات لإعادة إطلاق العلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، ونحن تحت تصرف ليبيا على مستوى الاستثمار وتحدثنا حول توطيد الشراكة لمجابهة الهجرة غير الشرعية”.

وأردف الوزير الإيطالي قائلا إن “الاتحاد الأوروبي يريد أن تكون ليبيا الجديدة شريكة في مختلف القطاعات، ونحن جاهزون للتعاون مع السلطات الليبية”.

وأوضح « دي مايو »، أن الاتحاد الأوروبي عبر إيريني يسهم في مجابهة الهجرة، معلنا عن استقبال إيطاليا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية يوم الاثنين القادم مع وفد وزاري لمناقشة التحديات القادمة والتعاون الاقتصادي.