الضراط: حكومة الوحدة حثّت إدارة بايدن على فتح سفارتها في ليبيا

صرّح مبعوث ليبيا لدى الولايات المتحدة ، محمد الضراط ، إن حكومة الوحدة الوطنية حثت إدارة بايدن على المضي قدمًا في خطط إعادة فتح السفارة الأمريكية ، لما في هذه الخطوة من رسالة رمزية مهمة .

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية، عن المبعوث الليبي قوله: “طلبنا من الحكومة الأمريكية الإسراع في عملية إعادة فتح السفارة في طرابلس) التي تم إغلاقها في عام 2014 عندما قرر المسؤولون أن القتال بالقرب من المدينة يجعل العمل في العاصمة غير آمن ، فتم نقل السفارة إلى تونس المجاورة”.

وأضاف الضراط، قائلا: “إن تحولا كبيرا طرأ في الإدارة الأمريكية الجديدة بعد انتخاب الرئيس جو بايدن مقارنة بإدارة ترامب ، وهناك الآن “استعداد لدى الإدارة الأمريكية لممارسة الضغط واستثمار التقارب السياسي مع بعض الحلفاء الذين يتدخلون ، وكانوا جزءًا من المشكلة في ليبيا ، و لم يكن هذا هو الحال مع إدارة ترامب”.

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