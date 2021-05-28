وزير الخارجية المالطي: لم نأتي إلى ليبيا من أجل التنافس على توقيع العقود

أكد وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، أن ظاهرة الهجرة غير القانونية هي جانب من هذه التحديات التي تواجه المنطقة، ونحن نقف الى جانب حكومة الوحدة الوطنية ومع المجتمع الدولي في هذه المنطقة الحساسة ، وبإمكان الليبيين أن يحظوا بحياة أفضل.

وأوضح بارتولو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ونظيرها الإيطالي لويجي دي مايو ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فاريلي، جئنا اليوم من اجل مساندة حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الكبيرة ومن أجل الشعب الليبي الذي عانى الكثير .

وأضاف وزير الخارجية المالطي، نحن لم نأتي إلى ليبيا من أجل التنافس على توقيع العقود بل جئنا لنعمل مع بعضنا البعض لمساعدة ليبيا والشعب الليبي لبناء مستقبل أفضل ونحن ملتزمون بذلك.

وأشار بارتولو، إلى أنه رغم بعض الخلافات في وجهات النظر مع جيراننا في هذه المنطقة إلا أننا اتفقنا على مساندة ليبيا حتى تكون في موقع أفضل وأن تكون حرة وموحدة ويقودها الليبيون.

وأكد وزير الخارجية المالطي على أن هذه هي الخطوة الأولى التي نعمل جميعا من اجل بنائها ولتحقيق الأهداف المرجوة.

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