وزير خارجية مالطا: جئنا لمساعدة ليبيا وليس لتوقيع عقود

أكد وزير خارجية مالطا «إيفاريست بارتولو»، أن بلاده تقف إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية مع المجتمع الدولي أمام مشكلة الهجرة التي وصفها بالحساسة.
وقال بارتولو خلال مؤتم صحفي بطرابلس: “جئنا لمساعدة ليبيا في بناء مستقبل أفضل ولم نأت لتوقيع العقود، بالرغم من بعض الخلافات في وجهات النظر في هذه المنطقة إلا أننا اتفقنا على مساندة ليبيا”.
ووصل بارتولو إلى طرابلس اليوم الجمعة بصحبة نظيره الإيطالي «لويجي دي ماي»، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع «أوليفر فاريلي».
وعقد الثلاثي الأوروبي لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قبل أن يخرجوا في مؤتمر صحفي مع وزي ة الخارجية نجلاء المنقوش.
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