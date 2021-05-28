وزير خارجية مالطا: جئنا لمساعدة ليبيا وليس لتوقيع عقود

أكد وزير خارجية مالطا «إيفاريست بارتولو»، أن بلاده تقف إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية مع المجتمع الدولي أمام مشكلة الهجرة التي وصفها بالحساسة.

وقال بارتولو خلال مؤتم صحفي بطرابلس: “جئنا لمساعدة ليبيا في بناء مستقبل أفضل ولم نأت لتوقيع العقود، بالرغم من بعض الخلافات في وجهات النظر في هذه المنطقة إلا أننا اتفقنا على مساندة ليبيا”.

ووصل بارتولو إلى طرابلس اليوم الجمعة بصحبة نظيره الإيطالي «لويجي دي ماي»، ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع «أوليفر فاريلي».

وعقد الثلاثي الأوروبي لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قبل أن يخرجوا في مؤتمر صحفي مع وزي ة الخارجية نجلاء المنقوش.