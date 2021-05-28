شلوف: هل العرض العسكري عمل مستفز بينما غلق الطريق الساحلي غير ذلك؟

سخر جمال شلوف، الباحث الليبي، من المهاجمين لفكرة إقامة عرض عسكري في ذكرى إنطلاق ثورة الكرامة والقضاء على الإرهاب.

شلوف، وعلى حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة، قال: “عرض عسكري يبعد عن خطوط التماس 600 كيلو هو عمل مستفز ويمكن أن يجلب عمل مضاد ويفسد السلام والوئام، ما استمرار اغلاق الطريق الساحلي سرت مصراتة بعد 7 شهور من ذكره كأحد شروط وقف اطلاق النار في جنيف وماتلاه من ذكره والعمل عليه في كل مخرجات واجتماعات لجنة 5+5، والذي مس مباشرة باستمرار اغلاقه الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن البسيط، فهو عمل غير مستفز”.

وأضاف قائلا: “من طبائع الأمور التي يجب ان نقبلها استمرار سلاح الميلشيات وهجومها على مقر اجتماع المجلس الرئاسي (القائد الاعلى للقوات المسلحة) في كورنثيا. وتحركات الميلشيات على المباشر نحو بوقرين، واستمرار سيطرة المهربين على مصفاة الزاوية وانتاجها، وغيرها من العيوب التي عنها عين اللافي كليلة، ولله الامر من قبل ومن بعد”.