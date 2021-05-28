أوحيدة: ظروف خاصة تمنعني من المشاركة بالعرض العسكري للذكرى السابعة لثورة الشعب على الارهاب لكني حاضر بمشاعري

أكد عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة، جبريل أوحيدة إنه تلقى دعوة حضور العرض العسكري للجيش الوطني الليبي بمناسبة ذكرى إنطلاق عملية الكرامة والقضاء على الإرهاب.

أوحيدة، وعلى حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة، أضاف: “وصلتني دعوة كريمة لحضور احتفالية الذكرى السابعة لثورة الشعب على الارهاب وانتفاضته لكرامته والتي توجت بهزيمة الإرهاب بفضل الله أولا ثم تضحيات أبنائنا وشهدائنا الأبرار نسأل الله أن نلقاهم في جنات النعيم”.

أضاف أوحيدة: “وإذ أنني لظروف خارجة عن الإرادة حالت دون حضوري الشخصي فسأكون حاضرا بكل مشاعري أبارك لأحرار الكرامة هذا النصر المبين والعرض العسكري المهيب لقواتنا المسلحة بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر، ومن نصر إلى نصر وعاشت ليبيا حرة ابية”.