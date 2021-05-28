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مهاجمةً العرض العسكري.. آمنة امطير: نحن نعيش في “دولة العوج”

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجهت آمنة امطير، عضو مجلس الدولة الاستشاري عن كتلة حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – انتقادات للعملية السياسية الجارية، وكتبت واصفة البلاد بوصف “دولة العوج”.

قالت آمنة امطير على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “دولة العوج.. لجنة منتخبة للدستور تمنع من اصدار دستورها، وتشكل لجنة من عمك خالك برعاية الأمم المتحدة ويرضي الشارع بها، جسم غير شرعي يبعث رسائل دعوة لحكومة ومجلس رئاسي شرعي وبدل أن يواجهوه بعدم شرعيته يتغاضون عن الأمر ويهربون إلى مهمات دولية منعا للإحراج” في إشارة إلى موقف رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي من دعوة المشير خليفة حفتر لحضور العرض العسكري للجيش الوطني الليبي بمناسبة ذكرى إنطلاق عملية الكرامة والقضاء على الإرهاب.

وأضافت امطير: “من دافع عن طرابلس مثل قنونو اسامة جويلي فتحي باشا اغا النمروش يبعدوا ويقرب كل من كان مناصرا للعدوان علي طرابلس وقتل المدنيين.. كانت دبل شفرة تقال للجماعات التي لم يشهد عليها لا فساد مالي ولا إداري ولكن عندما يكون الحامل للجنسية الأخرى من جماعتهم تسكت الأفواه وتخرس ولو كان متقلدها متقلد وزارة سيادية.. بالله عليكم هل هذه دولة أم دولة كسر رقبة” وفق تعبيرها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • العوج عندك ياام طيز مهرية فى جهاد النكاح فانت مثل كل اخوان الشياطبن تتنفسين الكذب وشاهدة زور فالمشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى بقرار من مجلس النواب ومثله مثل المجلس الرئاسى ةالحكومة الوطنية شرعى وليش شرجى مثل قنونو ولاجويلى وغيرهم من حريم السلطات وداعمى الاختلال والمرتزقة .
    وقائد الجيش الوطنى جاء بطريقة ديمقراطية واحترم عمل حكومة مدنية نالت ثقة مجلس النواب هى حكومة عبدالع الثنى حتى سلمت السلطة لحكومة اخرى نالت ثقة مجلس النواب فى حماية الجيش الوطنى .
    فالعوج عندك انتى يا ام طيز اذهبى الى مرتزق سورى جامد يعدله لك بخابور مغرى من عنده .

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  • يبدو ان السيده مفصوله عن الواقعة تماما كونها مدحت شذاذ أفاق أثروا الرعب في طرابلس وسرقوا ودمروا واغتالوا واغتصبوا ما السيده الطرابلسيه صاحبة الصوت في الفيديو المسرب والقائل حرام عليكم مش عندكم ولايه وغيرها كثيرات تقارني شذاذ افاق وعصابات ارهابيه وصعاليك مش معروف لهم آصل من فصل بقوات جيش ليبيا البواسل الذي حرر 80% من الاراضي اليبيه من الشواذ وخرجي السجون الذين جمعهم حزبكم ليحارب بهم الجيش الليبي لكنه سرعان ما أكتشف ان المراهنه علي خريجي سجون ومدمنين ومضطربين عقليا ومرضي نفسيين رهان خاسر فراح ة استآجر مرتزقه سوريين وتوانسه وتشاديين ولكن هيهات هيهات ان تتساوي عصابات المجارمه الهاربين من محكومياتهم عقب سقوط النظام ان يتساووا مع الجيش الليبي البطل

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  • كلامك صحيح اننا نعيش في دولة العوج وفي زمن العوج الذي انتي فيه تتكلمين وتنظرين وكأنك (لله حلومة ) في مبني السرايا الحمرة ؟

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