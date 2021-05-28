«الأرصاد»: تأثر الشمال الغربي بأجواء معتدلة إلى باردة بدءا من الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية وصول كتلة هوائية معتدلة إلى باردة نسبيا إلى مناطق الشمال الغربي، بدءا من الغد السبت، وتتوسع أكثر يوم الأحد المقبل لتشمل مناطق الحمادة والجفرة.

وأشار المركز، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن درجات الحرارة تتجه إلى الصعود في الشمال الشرقي، حتى وصول الكتلة الهوائية الباردة تدريجيا بداية من الأحد.

وبالنسبة للجنوب الغربي والشرقي، أوضح البيان أن موجة الحر مستمرة، حيث تتراوح درجات الحرارة المرتفعة بالمناطق الصحراوية بين 40 و45 درجة مئوية.

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