ليبيا الان

سوق النملة.. تفاوت بأسعار الخضروات والفواكه

تم النشر منذُ 57 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يشهد سوق النملة في منطقة تساوة وادي عتبة، تواجدا لجميع أنواع الخضروات والفواكه، إلا أن المواطنين والمزارعين يشتكون من تفاوت الأسعار وعدم الرقابة عليها من قبل الجهات المسؤولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك