سوق النملة.. تفاوت بأسعار الخضروات والفواكه

يشهد سوق النملة في منطقة تساوة وادي عتبة، تواجدا لجميع أنواع الخضروات والفواكه، إلا أن المواطنين والمزارعين يشتكون من تفاوت الأسعار وعدم الرقابة عليها من قبل الجهات المسؤولة.
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قناة ليبيا
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