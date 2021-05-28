«أكوينور» النرويجية تبدي رغبتها في الاستثمار بقطاع النفط الليبي

أبدى نائب الرئيس التنفيذي للشركة «أكوينور إيه.إس.إيه» النرويجية أليساندري كوك رغبة الشركة في فتح آفاق التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في مجال الاستثمار، وإجراءات الدراسات المكمنية لتطوير حقول النفط والغاز، مؤكدا أن هناك فرص كبيرة للاستثمار، وليبيا تعد سوق واعد، و«أكوينور» مستعدة لتقديم الدعم والتدريب الفني والتقني للكوادر الليبية في المجال.

جاء ذلك خلال زيارته على رأس وفد من الشركة إلى العاصمة طرابلس، حيث التقوا رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله صباح أمس الخميس، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

من جانبه، أكد صنع الله حرص مؤسسة النفط على التعاون المستمر مع كبرى الشركات العالمية في مجال الاستثمار في قطاع النفط والغاز؛ لتطوير صناعة النفط في ليبيا ونقل الخبرات، وإعادة وتأهيل الحقول النفطية المتضررة من الحروب السابقة، بالإضافة إلى بناء القدرات، ووالتنسيق لبرامج التدريب التقنية، للرفع من كفاءة عاملي قطاع النفط وتحريك عجلة التنمية بالبلاد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا