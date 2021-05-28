البحرية الليبية تنقذ 495 مهاجرًا غير شرعي

أخبارليبيا24
قال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية إن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن مساء أمس الخميس من إنقاذ 308 مهاجرًا من الجنسيات الأفريقية.
وأضاف الناطق عبر حسابه على موقع “فيسبوك” ان المهاجرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.
وأشار الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية إلى أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (رأس جدير) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
وذكر انه وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا” إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ولفت إلى ان أحد الزوارق التابعة لحرس السواحل الليبية تمكن أمس الخميس أيضًا من إنقاذ 187 مهاجرًا من الجنسيات الافريقية وعربية وأسيوية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.
أضف تعليقـك