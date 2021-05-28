المرج تشهد دورةً توعويةً حول الانتخابات المقبلة

شهد مقر صندوق الضمان الاجتماعي في مدينة المرج، بالجبل الأخضر، انعقاد دورة مؤسسات المجتمع المدني، في التوعية الانتخابية، تحت إشراف مكتب الإدارة الانتخابية المرج.

وقام مكتب المفوّضية الوطنية العليا للانتخابات فرع المرج، بالتنسيق لهذه الدورة الحوارية، مع مؤسسات المجتمع المدني؛ من أجل توعية المواطنين في المدينة ،وعموم المنطقة بشأن الانتخابات المقبلة.

يُذكر أن هذه الندوات ومثيلاتها من ورش عمل أخرى، وجلسات حوارية، تُقام في المدن الليبية كافة، في شرق البلاد وغربها ووسطها وجنوبها، هذه الأيام؛ من أجل توعية المواطنين بخصوص ممارسة حقهم الانتخابي، ضمن العملية الديمقراطية، وما تشهده البلاد من مساراتٍ سياسيةٍ.

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