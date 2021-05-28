احتفالية في غدامس بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

نظمت في مقھى توجدا السیاحي بمدینة غدامس القدیمة، احتفالیة بمناسبة الیوم العالمي للمتاحف، تم خلالها التعريف بمدى أهمية المتاحف ودورها، وكذلك التعريف بالموروث الثقافي والتحديات التي تواجهه، وسبل تطوير قطاع السياحة.
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قناة ليبيا
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