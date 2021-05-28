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احتفالية في غدامس بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظمت في مقھى توجدا السیاحي بمدینة غدامس القدیمة، احتفالیة بمناسبة الیوم العالمي للمتاحف، تم خلالها التعريف بمدى أهمية المتاحف ودورها، وكذلك التعريف بالموروث الثقافي والتحديات التي تواجهه، وسبل تطوير قطاع السياحة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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