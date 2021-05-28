الاتحاد الأوروبي: استقرار وازدهار ليبيا من مصلحتنا

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع «أوليفر فاريلي»، إن هذه بداية لشراكة جديدة ومتجددة مع ليبيا نحاول إقامتها منذ فترة طويلة، حان الوقت الآن! من المقرر أن تعود ليبيا لتكون لاعباً رئيسياً في المنطقة ، وشريكاً مستقراً وموثوقاً للمنطقة وللاتحاد الأوروبي. هذا هو علامة فارقة في تعاوننا. وهذه الزيارة هي المهمة الأولى للمفوضية الأوروبية في ليبيا منذ فترة طويلة ، والأولى منذ تشكيل حكومة الوحدة الجديدة.

وأضاف فاريلي بحسب بيان لمفوضية الاتحاد الأوربي، على خلفية خلال مؤتمر صحفي مشترك بطرابلس مع وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، «نجلاء المنقوش»، ونظيرها الإيطالي «لويجي دي ماي»، والمالطي «إيفاريست بارتولو»، لقد خلق تشكيل حكومة الوحدة فرصة فريدة لإعادة بناء ليبيا الآمنة والاستقرار واستعادة السيادة الوطنية وسلامة الأراضي،نحن في المفوضية الأوروبية نظل ملتزمين بقوة بدعم الشعب الليبي والمؤسسات الليبية الجديدة، ويظل التزامنا بعملية برلين ثابتًا.

واستطرد الاستقرار والازدهار في مصلحة ليبيا ، وشعب ليبيا ، وهو في مصلحة الاتحاد الأوروبي أيضًا، بعد هذه التطورات التاريخية ، يسعدنا أن نعاود التواصل مع السلطات الليبية، إن إعادة افتتاح بعثة الاتحاد الأوروبي في طرابلس في وقت سابق من هذا الشهر وزيارتي اليوم هي إشارات مهمة للغاية من الاتحاد الأوروبي. آمل أن تكون هذه هي الخطوات الأولى فقط نحو إعادة إطلاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الليبية. أود رؤيتنا نبني شراكة جديدة ، مماثلة لتلك التي بدأناها بالفعل مع جيرانكم.

وأردف، في الواقع ، وضع الاتحاد الأوروبي هذا العام أجندة طموحة جديدة للبحر الأبيض المتوسط ​​لتجديد العلاقات مع جيراننا وشركائنا المباشرين، نود أن تكون ليبيا جزءًا من هذه الشراكة المشتركة التي أنشأناها للمنطقة بأكملها، هذا هو سبب وجودي هنا. لقد تبادلنا أفكارنا وتقييمنا للتحديات الرئيسية. آمل أن أتحدث أيضًا باسم الوزراء عندما نحلل حالة اللعب على النحو التالي، ليبيا بلد عائد إلى الاستقرار والأمن ، فهي بحاجة إلى اقتصاد فعال، يوفر العمل ومصدر معيشة موثوق به للناس، وليبيا بحاجة إلى الأمن والاستقرار اللذين تقوضهما الهجرة غير الشرعية، هذه تحديات مشتركة ونحن على استعداد للعمل معها مع ليبيا. لقد مررنا بجميع القضايا الرئيسية وأنا سعيد جدًا لأنني رأيت انفتاحًا ، بل وأكثر – مشاركة فورية من الحكومة الليبية للعمل معًا.

واستطرد، نحن جانبنا ، نحن على استعداد للتواصل معكم كل يوم ، ونحن على استعداد للعمل معكم من أجل ليبيا آمنة وحرة ومزدهرة وآمنة. هذا هو السبب في أننا أتينا مع شركائنا ، إيطاليا ومالطا ، وهما دولتان عضوان أقرب جغرافيًا إلى ليبيا ، ونظهر بهذا أننا نهتم بليبيا وأننا على استعداد للعمل معكم معًا، مضيفا، نعتقد أن أمامنا مستقبل مشرق ، لأن هذا البلد لديه كل الإمكانات التي يحتاجها. سيأتي الآن بدون جهد: إنه يحتاج إلى الكثير من الاهتمام والعمل اليومي المتسق نحن على استعداد للمشاركة والبقاء هنا كل يوم ، للمساعدة في الوصول إليه.

وأشار في كلمته لساعدته في أن يرى للمرة الأولى رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة ، وكذلك وزير الخارجية نجلاء المنقوش ووزير الداخلية خالد مازن.