اللواء المسماري: سنرسل رسالة غدا إلى الشعب الليبي بأن مطالبه بجيش قوي أصبحت حقيقة على أرض الواقع

أكد الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، أن الجيش الوطني سينظم غدا أكبر عرض عسكري في بنينا احتفالاً بذكرى ثورة الكرامة.

اللواء المسماري، وفي مؤتمر صحفي استثنائي، أشار إلى أن العرض العسكري هو عرض سلام، مضيفاً سنرسل رسالة غدا إلى الشعب الليبي بأن مطالبه بجيش قوي أصبحت حقيقة على أرض الواقع.

وأضاف: “سنبرهن للعالم إننا قادرون وجاهزون لحماية الوطن، والعرض العسكري هو وفاء للجرحى والمصابين وكل من دعم المجهود الحربي للقوات المسلحة ضد الإرهاب والجريمة”.

وتابع: “كامل الأراضي الليبية هي تحت أعين القوات المسلحة، ولازلنا نطارد الإرهابيين والحرب ضد الإرهاب هي حرب دولية”.