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مهاجمةً العرض العسكري.. امطير: نحن نعيش في “دولة العوج”

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وجهت عضو ما يسمى “مجلس الدولة” عن كتلة حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – آمنة امطير، انتقادات للعملية السياسية الجارية، وكتبت واصفة البلاد بوصف “دولة العوج”.

امطير وعلى حسابها بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة، قالت: “دولة العوج.. لجنة منتخبة للدستور تمنع من اصدار دستورها، وتشكل لجنة من عمك خالك برعاية الأمم المتحدة ويرضي الشارع بها، جسم غير شرعي يبعث رسائل دعوة لحكومة ومجلس رئاسي شرعي وبدل أن يواجهوه بعدم شرعيته يتغاضون عن الأمر ويهربون إلى مهمات دولية منعا للإحراج”، في إشارة إلى موقف رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي من دعوة المشير خليفة حفتر لحضور العرض العسكري للجيش الوطني الليبي بمناسبة ذكرى إنطلاق ثورة الكرامة والقضاء على الإرهاب.

وأضافت زاعمةً: “من دافع عن طرابلس مثل قنونو اسامة جويلي فتحي باشا اغا النمروش يبعدوا ويقرب كل من كان مناصرا للعدوان علي طرابلس وقتل المدنيين.. كانت دبل شفرة تقال للجماعات التي لم يشهد عليها لا فساد مالي ولا إداري ولكن عندما يكون الحامل للجنسية الأخرى من جماعتهم تسكت الأفواه وتخرس ولو كان متقلدها متقلد وزارة سيادية.. بالله عليكم هل هذه دولة أم دولة كسر رقبة”، وفق تعبيرها.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • هذه السيده من الواضح أنخا مفصوله عن الواقعة تماما كونها مدحت شذاذ أفاق أثروا الرعب في طرابلس وسرقوا ودمروا واغتالوا واغتصبوا ما السيده الطرابلسيه صاحبة الصوت في الفيديو المسرب والقائل حرام عليكم مش عندكم ولايه وغيرها كثيرات تقارني شذاذ افاق وعصابات ارهابيه وصعاليك مش معروف لهم آصل من فصل بقوات جيش ليبيا البواسل الذي حرر 80% من الاراضي اليبيه من الشواذ وخرجي السجون الذين جمعهم حزبكم ليحارب بهم الجيش الليبي لكنه سرعان ما أكتشف ان المراهنه علي خريجي سجون ومدمنين ومضطربين عقليا ومرضي نفسيين رهان خاسر فراح ة استآجر مرتزقه سوريين وتوانسه وتشاديين ولكن هيهات هيهات ان تتساوي عصابات المجارمه الهاربين من محكومياتهم عقب سقوط النظام ان يتساووا مع الجيش الليبي البطل

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  • ياعاهرة يافسادة خليك فى مطبخك وبيتك مع أولادك مع راجالك هذا أذا كان عندك راجل أصلا . هذا أفضلك وأحسنلك ، لعنة الله على خونة ليبيا الى يوم الين ، أولياء دم ليبيا ، على الفسي .

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