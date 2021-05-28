مهاجمةً العرض العسكري.. امطير: نحن نعيش في “دولة العوج”

وجهت عضو ما يسمى “مجلس الدولة” عن كتلة حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – آمنة امطير، انتقادات للعملية السياسية الجارية، وكتبت واصفة البلاد بوصف “دولة العوج”.

امطير وعلى حسابها بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة، قالت: “دولة العوج.. لجنة منتخبة للدستور تمنع من اصدار دستورها، وتشكل لجنة من عمك خالك برعاية الأمم المتحدة ويرضي الشارع بها، جسم غير شرعي يبعث رسائل دعوة لحكومة ومجلس رئاسي شرعي وبدل أن يواجهوه بعدم شرعيته يتغاضون عن الأمر ويهربون إلى مهمات دولية منعا للإحراج”، في إشارة إلى موقف رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي من دعوة المشير خليفة حفتر لحضور العرض العسكري للجيش الوطني الليبي بمناسبة ذكرى إنطلاق ثورة الكرامة والقضاء على الإرهاب.

وأضافت زاعمةً: “من دافع عن طرابلس مثل قنونو اسامة جويلي فتحي باشا اغا النمروش يبعدوا ويقرب كل من كان مناصرا للعدوان علي طرابلس وقتل المدنيين.. كانت دبل شفرة تقال للجماعات التي لم يشهد عليها لا فساد مالي ولا إداري ولكن عندما يكون الحامل للجنسية الأخرى من جماعتهم تسكت الأفواه وتخرس ولو كان متقلدها متقلد وزارة سيادية.. بالله عليكم هل هذه دولة أم دولة كسر رقبة”، وفق تعبيرها.