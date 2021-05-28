الخارجية الروسية: كوبيتش سيزور موسكو الشهر المقبل

ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة أن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش سيزور موسكو، مطلع شهر يونيو المقبل؛ حيث من المقرر إجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ووفقًا لبيان الخارجية الروسية، فقد جرت اليوم الجمعة محادثة هاتفية بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، بحسب ما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وجاء في بيان الوزارة الروسية: “تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بمواصلة دفع العملية السياسية في ليبيا وفقًا لبنود خارطة الطريق للتسوية التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وقرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2510”.

وتابعت الخارجية الروسية: “تم الاتفاق على مواصلة الآراء بشكل معمق حول القضايا الليبية، في إطار زيارة كوبيش المرتقبة إلى موسكو مطلع يونيو ولقائه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف”.