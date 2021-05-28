ليبيا الان

المسماري: الاستعراض العسكري لا يستهدف أحدا

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن الاستعراض العسكري الذي ستنظمه قوات القيادة العامة غدا السبت «لا يستهدف أحدا»، معقبا: «نحن في حالة حرب ضد الإرهاب والجريمة، ومازلنا نطارد ذئاب منفردة».

وتابع المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن قوات القيادة العامة لاحظت خلال مداهمة أوكار وأماكن مشتبه به «انخفاض» حدة الإرهاب خصوصا في الجنوب الغربي، معقبا أن هناك سجلات بأسماء «الإرهابيين»، والحرب ضد الإرهاب هي «حرب مستمرة في جميع دول العالم».

وأضاف: «الليبيون على موعد غدا مع استعراض لقوة الوطن وحماة الوطن وقدراتنا القتالية، ونقدم للشعب الليبي هذا الاستعراض ليطمئنوا على وطنهم وسيادة وكرامة الدولة الليبية، والعمل غدا لم يأت وليد اللحظة، لكنه استغرق سنوات من القتال شرس ضد المجموعات المتطرفة والمجرمين، إضافة إلى عمل من إعادة الهيكلة والتسلح، ونجحنا في جميع المعارك، وسترون رجال بمعنويات عالية».

واليوم، جدد المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، تأكيده «تجنب القيام بأية تصرفات أحادية ذات طابع عسكري من أي طرف»، بما في ذلك إجراء المناورات والتحركات الميدانية والاستعراضات العسكرية، محذرا من تسببها في «نشوء أسباب جديدة للصراع».

وجاء في بيان صادر عن المجلس الرئاسي، وقعه نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي، واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن «قيام طرف من الأطراف بتصرفات أحادية سيعطي المبرر للأطراف الأخرى للقيام بتصرفات مشابهة ستؤدي إلى عرقلة العملية السياسية (…) وستخلق عوائق كثيرة في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، وتهدد السلم الأهلي، وتظهر المؤسسة العسكرية وكأنها قائمة على الانقسام، وأن ما تمر به ليس انقساما طارئا خلقته ظروف الصراع السياسي والعسكري بين أبناء البلد الواحد».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • أنتهى زمن 17 فبراير ليبدا زمن الكرامة مع السلامة ياثوار 17 فبراير ليبدا زمن ثوار الكرامة مع المنفي والدبيبة لمن لايفهم باي باي باي بالسلامة وبعدها باي باي باي يكرامة ليبدا زمن ثورة الفاتح من جديد بقيادة سيف وقذاف الدم

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