الدبيبة يشكل لجنة من 5 أعضاء لإعادة أموال الليبيين المحتجزة في تونس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المصادرة في تونس، ومن ثم العمل على إعادتها لليبيين مرة أخرى.

وجاء بالمادة الأولي للقرار الذى حمل رقم 110 لسنة 2021 :” تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية للشئون العامة و مدير عام مصلحة الجمارك ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية ومدير مكتب الشؤون القانونية فى وزارة الخارجية “.

والمادة الثانية وضعت اختصاصات اللجنة وهي استلام تظلمات المواطنين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية ووضع قاعدة بيانات لها وكذلك التواصل مع الجهات المعنية فى تونس بالتنسيق مع السفارة الليبية والقنصلية العامة بتونس لتسهيل مهامها ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات المعنية فى تونس لرفع القيود معن أموال وممتلكات المواطنين والعمل على ترجعيها لأصحابها على أن تقدم اللجنة تقريرا شهريا عن سير العمل لرئيس مجلس الوزراء.