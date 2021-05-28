الفيتوري: طريق التطوير الذي تتبعه القيادة العامة في المدينة الآن لم يكن يحدث إلا بفرض الأمن

قال المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري، اليوم الجمعة، إن مدينة بنغازي الآن من أكثر المدن الليبية استقرارا منذ الإعلان عن تحريرها من المليشيات الإرهابية، وإن طريق التطوير الذي تتبعه القيادة العامة في المدينة الآن لم يكن يحدث إلا بفرض الأمن.

الفيتوري، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أضاف: “إن المشاريع التي ستنفذ في المدينة الآن وإعادة الإعمار سيعوض المتضررين من الإرهاب الذي احتل المدينة عدة سنوات وهدم مئات المنازل، والآن تتوافر السلع والسيولة، والنشاطات الاجتماعية تعود لطبيعتها، والأهم هو شعور المواطن بأنه آمن”.

وأكد الفيتوري، أن بنغازي تعتبر أيضا من المدن القليلة التي استطاعت إعادة تفعيل خدمات أقسام الشرطة وقطاع المرور، وتنشيط الدور المجتمعي والقبائلي بعد لقاءات بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لكافة الطوائف في الشرق الليبي”، متحديا أن تقوم مدينة بما تفعله بنغازي الآن، في إشارة إلى الفارق بين حال المدن حين تكون تحت حماية جيشها الوطني، وبين المدن التي ما زالت تحت إرهاب الميليشيات مثل المدن في غرب ليبيا.

وقال الفيتوري: “بمقارنة ما يحدث في شرق ليبيا وما يجري في غربها سيظهر جليا للجميع الدور الإيجابي الذي قام به الجيش الليبي في شرق ليبيا، بل إن بنغازي استقبلت مئات الأسر والأهالي من غرب ليبيا لينعموا بالاستقرار الأمني هنا”.