المسماري: الاستعراض العسكري ليس للتهديد إنما احتفالاً بثورة الكرامة

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، أن الجيش الوطني سينظم غدا السبت أكبر عرض عسكري في مدينة بنينا احتفالاً بذكرى ثورة الكرامة.

وأوضح اللواء المسماري، في مؤتمر صحفي استثنائي، مساء اليوم الجمعة، أن العرض العسكري يأتي ترحما على أرواح الشهداء ونقل التحيات للجرحى ولأبناء القوات المسلحة.

وتابع:” إن بنينا لؤلؤة الأمجاد والتاريخ والنضال الوطني المقدس وملاحم الشرف، التي قادت الحرب ضد الإرهاب، ودائما كانت مفتاح النصر العظيم، على التطرف والإرهابيين في مدينة بنغازي وكامل المناطق الليبية.

واستطرد:” غدا سيكون هناك احتفالا كبيرا في بنينا تكريما للمنطقة وتكريما للشهداء واختيرت المدينة لتحتضن أكبر استعراض عسكري في تاريخ ليبيا بالسنوات الأخيرة”.

وشدد على أن العرض العسكري ليس للتهديد أو رسائل وعيد لأحد، إنما احتفالا بثورة الكرامة، لأنه عمل مدني انطلق من الشارع والمدن الليبية، خرج فيها الشعب رافضا للجريمة والإرهاب والاغتيالات والسرقة”.

أشار إلى أن العرض العسكري هو عرض سلام، مضيفاً:” سنرسل رسالة غدا إلى الشعب الليبي بأن مطالبه بجيش قوي أصبحت حقيقة على أرض الواقع”.

وتابع:” سنبرهن للعالم إننا قادرون وجاهزون لحماية الوطن، والعرض العسكري هو وفاء للجرحى والمصابين وكل من دعم المجهود الحربي للقوات المسلحة ضد الإرهاب والجريمة”.

وأوضح المسماري:” أن كامل الأراضي الليبية تحت أعين القوات المسلحة، ولازلنا نطارد الإرهابيين والحرب ضد الإرهاب هي حرب دولية”.

وقال المسماري، إن الليبيين غدا على موعد مع الاستعراض العظيم والسيف القوي لطعن أي معتد غاشم، فمعركة الكرامة موجهة أجتثاثا للإرهاب والجريمة وإنفاذ القانون على كافة الأراضي الليبية”.