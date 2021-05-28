حواز: بنغازي تعيش أفضل أوقاتها منذ 10 سنين بعد طرد الإرهاب على أيدي قوات الجيش

أوضح المحلل السياسي معتصم الحواز، اليوم الجمعة، إن “مقارنة الأوضاع في بنغازي خلال الأعوام السابقة الآن سنجد أن هناك اختلاف وصل إلى 180 درجة، فقبل ثورة الكرامة كانت المدينة مرتعا للجماعات الإرهابية والمتطرفة”.

حواز، وفي تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، استذكر ملامح من حال المدينة تحت حكم الميليشيات، ومنها أن تنظيم الإخوان سلَّم المدينة لجماعات مثل تنظيم أنصار الشريعة وتنظيم داعش الإرهابيين؛ نظرا لأهميتها الاستراتيجية، وعلى رأسهم الإرهابيين وسام بن حميد ومحمد الزهاوي اللذين قتلهما الجيش الليبي في معارك الكرامة، مضيفاً: و”من منا لا يتذكر ما فعله الإرهاب في معسكرات الصاعقة، ومن منا لا يتذكر الاغتيالات التي طالت معارضيهم وكانت دائما تحدث في الصباح لترهيب المواطنين؟”.

وتابع: “بنغازي تعيش أفضل أوقاتها منذ 10 سنين بعد طرد الإرهاب على أيدي قوات الجيش، وحققت المدينة أعلى معدلات الأمن في ليبيا”.