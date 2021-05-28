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مفتاح: بيان اللافي يعيد سيناريو السراج مرة أخرى ويحاول مساواة المؤسسة العسكرية بالميليشيات

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح إن البيان الصادر عن عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي هو إشارة خطيرة، ويمكن أن يعيد سيناريو رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مرة أخرى.

مفتاح وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة أوضح أن البيان يتعارض مع محتواه الذي يتحدث عن وحدة الصف والدولة، وفي ذات الوقت يحمل اسم أحد الأعضاء فقط.

وأشار إلى أن الإجراء الذي جرى يمكن أن يؤسس لخلاف كبير ما لم يتم معالجة الأمر بشكل موضوعي وعاجل.

وشدد على أن مضمون البيان يحمل إشارات خطيرة، حيث يؤسس البيان لمبررات الاعتراض على العرض العسكري الذي سيقدمه الجيش، أو أنه ينبه الطرف الأخر إلى ضرورة القيام بردة فعل وتنظيم عرض عسكري آخر في الشرق.

مفتاح خلص إلى القول: إن صياغة البيان مشجعة على الانقسام وتدفع نحو تحجيم المؤسسة العسكرية ومساواتها بأطراف أخرى، من ضمنها ميليشيات وكتائب مسلحة”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لأن اللافي كلب من كلاب اردوغان جاء علي مقربه من اردوغان ونبح علي الجيش الليبي البطل الذي خلص شرق ليبيا وجنوبها من الارهابيين الشواذ ولكن لازال الشواذ يتركزوا في الغرب الليبي ولكن لا تهدأ ليبيا إلا بأجتثاثهم من جذورهم العميله للغرب الاستعماري ولتركيا

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  • العرض العسكرى الضخم الذى سبجريه الجيش الوطنى غدا ازعج العرص اللافى ووضعه فى مأزق بعد ان روجوا لاكذوبة ان الجيش الوطنى مهزوم وان المحتل التركى والمرتزفة منتصرين وهو عكس الواقع لان المنتصر الحقيقى هو من يسيطر على قوت الشعب الليبى من ابار وموانئ النفط ويسيطر على ثلاث ارباع ليبيا ولقد حاول بركان العبط الهجوم على سرت يوم 6/6 للوصول لموانئ النفط باسناد سفن تركية وكانت النتيجة سحق الخرفان واغراق سفن اردوغان .
    واتحدى مليشيات اللافى ان تنظم عرض عسكرى لانه سينتهى بمعركة بين المليشيات المتناحرة كل منها يريد ان يظهر انه اقوى من الاخر سواء الفار التابع للافى والبقرة والحصان اعداء الفار وبينهما غنيوه وكاره وقدور كلها مليشيات متنافرة خارج سيطرة اى قائد عسكرى ولهذا فان تحرير طرابلس وغرب ليبيا من هذه المليشيات والمرتزقة امر ضرورى لتحرير العاصمة واقامة عرض عسكرى لجيش نظامى يخضع منتسبوه لقائد واحد فهذا اللافى هو مجرد ناطق باسم مليشيا الفار فقط

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