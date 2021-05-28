مفتاح: بيان اللافي يعيد سيناريو السراج مرة أخرى ويحاول مساواة المؤسسة العسكرية بالميليشيات

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح إن البيان الصادر عن عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي هو إشارة خطيرة، ويمكن أن يعيد سيناريو رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مرة أخرى.

مفتاح وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة أوضح أن البيان يتعارض مع محتواه الذي يتحدث عن وحدة الصف والدولة، وفي ذات الوقت يحمل اسم أحد الأعضاء فقط.

وأشار إلى أن الإجراء الذي جرى يمكن أن يؤسس لخلاف كبير ما لم يتم معالجة الأمر بشكل موضوعي وعاجل.

وشدد على أن مضمون البيان يحمل إشارات خطيرة، حيث يؤسس البيان لمبررات الاعتراض على العرض العسكري الذي سيقدمه الجيش، أو أنه ينبه الطرف الأخر إلى ضرورة القيام بردة فعل وتنظيم عرض عسكري آخر في الشرق.

مفتاح خلص إلى القول: إن صياغة البيان مشجعة على الانقسام وتدفع نحو تحجيم المؤسسة العسكرية ومساواتها بأطراف أخرى، من ضمنها ميليشيات وكتائب مسلحة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية